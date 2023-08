Stand: 11.08.2023 07:54 Uhr Wasser steht bis zum Hals: Feuerwehr rettet Rind aus Wassergraben

Die Feuerwehr hat in Schiffdorf-Spaden (Landkreis Cuxhaven) ein Rind aus einem Wassergraben gerettet. Nach Angaben der Helfer befreiten sie das in Not geratene Tier, indem sie es mit einem Gurt und einem Trecker aus dem Graben hievten. Wieso das Rind in den Graben geraten war, ist nicht bekannt. Als die Einsatzkräfte anrückten, habe das Tier mit weit aufgerissenen Augen im Wasser gestanden, das ihm schon bis zum Kinn reichte.

