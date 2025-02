Stand: 17.02.2025 15:06 Uhr Wohnhaus in Flammen: Acht Hunde gerettet, Bewohner in Lebensgefahr

In einem Einfamilienhaus in Wardenburg (Landkreis Oldenburg) ist am Samstagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Der 34 Jahre alte Bewohner erlitt lebensgefährliche Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Der Brand brach demnach im zweiten Stock aus und breitete sich auf das gesamte Haus aus. Die Ursache für das Feuer ist unklar. "Im Gebäude haben sich zum Zeitpunkt des Feuers acht Hunde befunden", sagte ein Feuerwehrsprecher. Feuerwehrleute retteten die Tiere. Das Haus brannte komplett nieder. Weil durch das Feuer Teile der Stromversorgung in der Straße beschädigt wurden, hatten die Nachbarn mehrere Stunden keinen Strom.

VIDEO: Haus in Wardenburg brennt nieder: Bewohner in Lebensgefahr (1 Min)

