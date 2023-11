Stand: 03.11.2023 13:39 Uhr WG in Cuxhaven: Mann geht mit Axt auf Mitbewohnerin los

In Cuxhaven soll ein 30-Jähriger seine Mitbewohnerin am Donnerstag mit einer Axt bedroht und mit dem Werkzeug ihre Zimmertür eingeschlagen haben. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wählte die 46-Jährige den Notruf. Sie berichtete, der Angreifer habe sich anschließend mit zwei Begleitern in seinem Zimmer eingeschlossen. Alle seien stark alkoholisiert gewesen. Polizisten umstellten das Haus. Sie erlangten den Angaben zufolge einen Durchsuchungsbeschluss und gingen in die Wohnung. Die Beamten durchsuchten alle Zimmer und brachen dafür einige Türen auf. Der mutmaßliche Angreifer und seine Begleiter waren jedoch nicht mehr da, nun werden sie gesucht. Die Axt stellten die Beamten sicher. Die 46-jährige Frau blieb laut Polizei unverletzt.

