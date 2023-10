Stand: 19.10.2023 12:31 Uhr Nach Lärmbelästigung: Mann steht mit Axt vor Polizeigebäude

Nach einem Polizeieinsatz wegen Ruhestörung ist ein 41 Jahre alter Mann am Mittwochabend mit einer Axt bewaffnet vor einem Polizeigebäude in Bremerhaven aufgetaucht. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, waren die Einsatzkräfte wegen Ruhestörung alarmiert worden. Vor Ort trafen sie den Verursacher alkoholisiert und mit einem Hammer in der Hand an, konnten die Situation aber beruhigen. Kurz darauf erschien der Mann mit einer Axt vor der Polizeiwache, wo er die Beamten beleidigte und bedrohte. Mit Unterstützung von weiteren Einsatzkräften der Polizei Zeven und Stade wurde er nach einem mehrstündigen Einsatz in Gewahrsam genommen und kam für eine medizinische Versorgung in ein Krankenhaus. Er muss sich nun unter anderem wegen Beleidigung und Bedrohung strafrechtlich verantworten.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min