Axt-Attacke am Bahnhof: 16-Jähriger schlägt auf 15-Jährigen ein

Stand: 23.10.2023 09:54 Uhr

Ein Angriff mit einer Axt hat am Sonntag einen Großeinsatz der Bundespolizei an einem Bahnhof in Einbeck (Landkreis Northeim) ausgelöst. Ein 16-Jährige hatte einen 15-Jährigen attackiert.