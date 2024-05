Stand: 31.05.2024 13:08 Uhr Prozess um getötete Schwester: Anklage fordert lebenslange Haft

Vor dem Landgericht Bremen plädiert die Staatsanwaltschaft darauf, einen 24-jährigen wegen Mordes an seiner Schwester zu verurteilen. Die Staatsanwältin sprach von einem Mord aus niedrigen Beweggründen. Der Mann soll im vergangenen Dezember in Bremen seine Schwester mit einem Küchenmesser erstochen haben. Laut Staatsanwaltschaft beging der Mann die Tat, um vermeintlich die Ehre wiederherzustellen. Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft war er mit der Lebensführung der 23-Jährigen nicht einverstanden. Die Tat ist laut Plädoyer als erwiesen anzusehen. So habe er Briefe mit einem Tatplan verfasst. Außerdem soll er bereits eine Tasche für das Gefängnis gepackt und seinem Mitbewohner den einzigen Wohnungsschlüssel überlassen haben. Die Tat hat der Angeklagte während des Prozesses bereits gestanden. Allerdings will er seine Schwester nicht aus verletztem Ehrgefühl umgebracht haben. Er sei während der Tat berauscht gewesen.

