Stand: 13.04.2024 13:15 Uhr Visbek: Millionenschaden nach Brand in Sägewerk

Nach einem Brand in einem Sägewerk in Visbek (Landkreis Vechta) geht die Polizei von einem Millionenschaden aus. Das Feuer war den Angaben zufolge am Freitagmittag in einer Filteranlage des Unternehmens im Ortsteil Norddöllen ausgebrochen. Nach Angaben der Feuerwehr war es dabei auch zu einer Explosion gekommen. Mit einem Großaufgebot konnten mehrere Ortsfeuerwehren den Brand löschen. Menschen wurden laut Polizei nicht verletzt. Die Brandursache ist unklar - die Ermittlungen dauern an, teilten die Beamten am Samstag mit.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 13.04.2024 | 13:00 Uhr