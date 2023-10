Stand: 18.10.2023 07:34 Uhr Großbrand in einem holzverarbeitenden Betrieb in Visbek

Am Dienstagabend hat es in Norddöllen in der Gemeinde Visbek (Landkreis Vechta) auf dem Gelände eines holzverarbeitenden Betriebs gebrannt. Das teilte die Polizei mit. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte eine Filteranlage Feuer gefangen. Die Ursache ist noch unklar. Feuerwehrleute bekämpften den Angaben zufolge die Flammen. Zusätzlich wurde der Brand demnach mit einer Drohne aus der Luft kontrolliert. Die Löscharbeiten dauerten bis in den späten Dienstagabend an.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 18.10.2023 | 06:30 Uhr