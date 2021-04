Stand: 17.04.2021 12:27 Uhr Virusmutation B.1.525 im Landkreis Ammerland entdeckt

Im Ammerland ist eine weitere Coronavariante nachgewiesen worden. Wie die "Nordwest-Zeitung" berichtet, soll es sich um B.1.525, eine veränderte Form der britischen Variante, handeln. Das habe das Robert-Koch-Institut in Berlin bestätigt. Ob die neue Mutation schneller übertragbar und resistenter gegenüber Impfungen ist, werde derzeit noch untersucht. Die Virusform ist bereits seit einigen Wochen immer wieder mal in Deutschland aufgetreten. Der Landkreis Ammerland will das Infektionsgeschehen zunächst über das Wochenende beobachten und am Montag über weitere Schritte entscheiden, berichtet die Zeitung weiter.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 17.04.2021 | 12:00 Uhr