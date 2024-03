Stand: 19.03.2024 13:59 Uhr Vier Verletzte nach Unfall mit drei Autos und einem Lkw

Im Landkreis Ammerland sind am Dienstag vier Menschen bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Vier Fahrzeuge waren an dem Unfall in der Nähe von Edewecht beteiligt. Ein Mensch wurde dabei schwer verletzt, die übrigen erlitten leichte Verletzungen. Laut Polizei war zunächst ein Fahrzeug bei Edewecht in den Gegenverkehr geraten. Aufgrund mehrerer Ausweichmanöver folgten weitere Zusammenstöße, sodass insgesamt drei Autos und ein Lkw in den Unfall verwickelt wurden. Die Aufnahme der Schäden und Beteiligten dauerte mehrere Stunden.

