Stand: 17.04.2025 15:03 Uhr Vier Autounfälle in derselben Straße - in nur einer Woche

Auf der Bremer Straße in Tweelbäke (Landkreis Oldenburg) sind am Donnerstagmorgen wieder zwei Autos zusammengestoßen. Innerhalb einer Woche gab es bereits drei Unfälle in dieser Straße, nun ist ein vierter dazugekommen. Ein 26-Jähriger missachtete am Donnerstag laut Polizei die Vorfahrt einer 50-Jährigen. Beide Autos stießen zusammen. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gefahren. Sie sei bei dem Unfall leicht verletzt worden. Der 26-Jährige blieb unverletzt. Grund für die vermehrten Unfälle auf der Strecke könnte ein erhöhtes Verkehrsaufkommen sein, erklärte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Derzeit würden Autofahrende vermehrt die Bremer Straße nutzen, weil es zu Verkehrseinschränkungen auf der A28 an der Anschlussstelle Hatten komme. Zuvor hatte ein Sprecher der Polizei von einem Zufall gesprochen.

