Versuchter Überfall eskaliert - Mann in Fuß geschossen Stand: 30.06.2024 11:58 Uhr Nach einem Schuss auf einen 27-Jährigen fahndet die Polizei in Bremen nach zwei Männern. Beide sollen zunächst versucht haben, das Opfer zu berauben.

Alle drei seien am Samstag mit der Straßenbahn der Linie 1 unterwegs gewesen. Nach dem Ausstieg im Ortsteil Neustadt eskalierte gegen 18.15 Uhr die Situation. Die beiden Männer forderten laut Polizei Zigaretten von dem 27-Jährigen und versuchten, sein Portemonnaie zu stehlen. In der Folge sei es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem 27-Jährigen und einem der Täter gekommen. Dann habe der zweite Täter eine Pistole gezogen und dem 27-Jährigen in den Fuß geschossen.

Täter flüchten - 27-Jähriger im Krankenhaus operiert

Das verletzte Opfer wurde daraufhin in einem Krankenhaus operiert. Die auf etwa 25 bis 30 Jahre geschätzten Täter flüchteten zu Fuß. Die Polizei hofft auf Zeugen des Vorfalls und nimmt unter der Telefonnummer (0421) 362 38 88 Hinweise entgegen.

