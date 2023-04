Stand: 25.04.2023 19:08 Uhr Kurioser Unfall: Pkw kommt in Wohnstraße auf Dach zum Liegen

In der Gemeinde Stuhr (Landkreis Diepholz) hat sich am Dienstagnachmittag ein für eine Tempo-30-Zone äußerst ungewöhnlicher Unfall ereignet. In einer Wohnstraße im Ortsteil Brinkum kam eine 59-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem Wagen minimal von der engen Fahrbahn ab und touchierte ein geparktes Fahrzeug, wie die Polizei mitteilte. Ihr Wagen wurde daraufhin unglücklich angehoben. Das Auto überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Die Frau trug laut den Beamten leichte Verletzungen davon und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Der Pkw wurde erhebliche beschädigt.

VIDEO: Stuhr: Wagen überschlägt sich in Tempo-30-Zone (25.04.2023) (1 Min)

