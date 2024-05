Stand: 13.05.2024 13:00 Uhr Verfolgungsjagd in Oldenburg: Motorradfahrer flüchtet vor Polizei

Ein Motorradfahrer ist am Sonntagabend in Oldenburg vor der Polizei geflüchtet. Der Mann war in der Innenstadt einer Streife aufgefallen, weil er mit verdeckten, nicht lesbaren Kennzeichen unterwegs war. Der Mann sei mehrfach zum Anhalten aufgefordert worden, teilte die Polizei mit. Dem sei er aber nicht nachgekommen, stattdessen habe er sein Motorrad deutlich beschleunigt und sei davongerast. Mehrfach missachtete er dabei rote Ampeln und brachte Fußgänger und Radfahrer durch rücksichtsloses Überholen in Gefahr. An der Autobahnauffahrt Nadorst fuhr der Mann auf die A29. Nur durch ein starkes Bremsmanöver konnte ein entgegenkommendes Auto einen Unfall vermeiden. Auf der Autobahn überholte er laut Polizei andere Autos rechts mit Tempo 180. In Rastede verließ er die Autobahn wieder, dort brachen die Polizisten die Verfolgung ab. Sie konnten zwischenzeitlich das verdeckte Kennzeichen so ablesen und so die Anschrift des 18-jährigen Halters ermitteln. Die Polizei sucht nach Zeugen des Vorfalls unter der Telefonnummer (0441) 7904-115.

