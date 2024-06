Galeria Kaufhof in Oldenburg wird nicht geschlossen Stand: 07.06.2024 15:25 Uhr Die Oldenburger Filiale der Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof bleibt laut dem Insolvenzverwalter erhalten. Alle 80 Mitarbeiter sollen nach Angaben von Geschäftsführer Patrick Erfurth ihre Jobs behalten.

Das Kaufhaus suche außerdem neue Auszubildende, teilte Erfurth heute mit. Oberbürgermeister Jürgen Krogmann (SPD) zeigte sich erleichtert. Die beängstigende Perspektive eines großen Leerstands mitten in der Oldenburger Innenstadt sei damit abgewendet.

Sechs Standorte bundesweit sind gerettet

Der Insolvenzverwalter kündigte an, dass neben Oldenburg fünf weitere Standorte und damit 500 Stellen erhalten bleiben können. Grund sei, dass der Vermieter der Warenhäuser dem Konzern bei der Miete entgegen gekommen sei. Mit einer Beteiligungsfirma in New York und deren Ansprechpartner in Luxemburg wurden demnach neue Mietverträge geschlossen. Ende April hatte der Insolvenzverwalter das Aus für Oldenburg bekannt gegeben. Seitdem hatten sich die Stadt und das Niedersächsische Wirtschaftsministerium dafür eingesetzt, die Filiale zu erhalten.

