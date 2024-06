Stand: 07.06.2024 12:41 Uhr Forschungsschiff "Polarstern" bricht in die Arktis auf

Das Bremerhavener Forschungsschiff "Polarstern" startet am Montag zu einer Expeditionsfahrt in die Arktis. Ziel ist der sogenannte Hausgarten des Alfred-Wegener-Instituts (AWI), wie das Institut mitteilt. In dem Gebiet zwischen Grönland und Spitzbergen befänden sich seit 25 Jahren Messstationen zwischen Wasseroberfläche und dem Meeresboden in 5.500 Metern Tiefe. Die 21 Sonden werden laut AWI regelmäßig von der "Polarstern" angesteuert, um Veränderungen von Temperatur, Salzgehalt und Strömung festzustellen. Mit dem Hausgarten-Projekt hätten die Forscher beispielsweise herausgefunden, dass sich die Arktis aufgrund des Klimawandels viel stärker erwärme als andere Regionen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 07.06.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Meer und Küste Klimaschutz