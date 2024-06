Stand: 07.06.2024 13:09 Uhr Nordenham: Elektromobil klemmt Seniorin in Wassergraben ein

Die Feuerwehr hat in Nordenham (Landkreis Wesermarsch) eine 80-Jährige gerettet, die in einem Wassergraben unter ihrem Elektromobil eingeklemmt worden war. Die Seniorin war nach Polizeiangaben am Donnerstagnachmittag mit dem Mobil von einem Feldweg abgekommen und in den Graben gefallen. Sie sei mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden.

