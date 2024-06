Stand: 07.06.2024 12:11 Uhr Versuchter Totschlag: Vermieter mit Schlagstock attackiert

Die Staatsanwaltschaft Stade ermittelt gegen einen 32-jährigen Mann wegen des Verdachts des versuchten Totschlags. Er soll am Donnerstagabend in Dorum (Landkreis Cuxhaven) versucht haben, seinen Vermieter zu töten. Der 32-Jährige wollte zuvor das Dach des Mehrparteienhauses betreten, teilte die Polizei mit. Der 54-jährige Vermieter des Hauses versuchte, das zu verhindern. Dabei gerieten die Männer in Streit und der 32-Jährige soll den Vermieter mit einem Teleskopschlagstock schwer verletzt haben. Die Polizei konnte den mutmaßlichen Angreifer festnehmen. Dabei leistete dieser den Angaben zufolge erheblichen Widerstand. Zwei Polizisten wurden leicht verletzt. Zum genauen Ablauf des Geschehens werde weiter ermittelt.

