Stand: 09.04.2025 11:19 Uhr Verden: Autos bei Feuer in Abschleppunternehmen beschädigt

In Verden ist am Mittwochmorgen ein Feuer in einem Anbau eines Abschleppunternehmens ausgebrochen. Nach Angaben der Polizei standen bereits mehrere Fahrzeuge in Flammen, als die Feuerwehr eintraf. Dazu gehörten ein Gabelstapler und ein Pritschenwagen. Wie viele Fahrzeuge beschädigt wurden, ist unklar. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand, die Einsatzkräfte retteten einen Hund aus der Halle. Er wurde zu einem Tierarzt gebracht, weil er Rauchgase eingeatmet hatte, sagte eine Polizeisprecherin. Der Anbau und ein Carport wurden der Polizei zufolge zu großen Teilen zerstört. Wie hoch der Schaden ist, ist unklar. Das hänge davon ab, ob und wie stark die Abschleppfahrzeuge in einer angrenzenden Halle beschädigt wurden, so die Sprecherin. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

