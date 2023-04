Stand: 13.04.2023 11:46 Uhr Verdacht auf Terror-Finanzierung: Razzien in Bakum und Weener

Mehrere Einsatzkräfte des Landeskriminalamts (LKA) haben heute Morgen ein Wohnhaus in Bakum (Landkreis Vechta) durchsucht und eine Person abgeführt. Zeitgleich fand eine zweite Razzia in Weener (Landkreis Leer) statt. Das hat die für Terrorbekämpfung zuständige Generalstaatsanwaltschaft in Celle bestätigt. Es seien unter anderem Kommunikationsmittel beschlagnahmt worden, erklärte Oberstaatsanwalt Bernd Kolkmeier. Verdächtigt sei eine Person in Bakum, die möglicherweise bereits vor einigen Jahren Geld an die Terrororganisation "Islamischer Staat" (IS) überwiesen hat. Festnahmen habe es keine gegeben, weder in Bakum noch Ostfriesland, so Kolkmeier. Die Ermittlungen befänden sich erst im Anfangsstadium, sagte der Celler Oberstaatsanwalt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 13.04.2023 | 13:30 Uhr