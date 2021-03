Stand: 15.03.2021 08:56 Uhr Verdacht auf Geflügelpest: 50.000 Puten werden getötet

Wegen des mutmaßlichen Ausbruchs der hochansteckenden Geflügelpest in drei Betrieben im Landkreis Vechta müssen mehr als 50.000 Tiere getötet werden.

Tierärzte hätten am Wochenende zunächst in zwei Betrieben in Vechta einen möglichen Ausbruch entdeckt, teilte der Landkreis laut NDR 1 Niedersachsen mit. Einen Tag später sei ein weiterer Verdachtsfall in einem Betrieb in Bakum gemeldet worden. Die endgültige Bestätigung der Ergebnisse stehe zwar noch aus, der Verdacht reiche aber aus, um mit der Tötung der Tiere zu beginnen. Auch im Landkreis Cloppenburg wurde ein weiterer Ausbruch der Geflügelpest in einem Putenbetrieb nachgewiesen. Der Bestand mit mehr als 17.000 Puten wurde bereits am Sonnabend getötet.

