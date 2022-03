Vechta: Inzidenz-Minus-Rekord wegen technischer Panne Stand: 23.03.2022 20:20 Uhr Tagelang war die Corona-Inzidenz im Landkreis Vechta außergewöhnlich niedrig war, jetzt hat die Kreisverwaltung die Ursache dafür gefunden: ein technisches Problem.

Wegen dieses Problems in der Software seien nicht alle Neuinfektionen an das niedersächsische Gesundheitsamt weitergeleitet worden, heißt es. Nach mehrmaligen Recherchen habe man entdeckt, dass die Meldekette durch einen Datenstau unterbrochen worden war, sagte Kreissprecher Jochen Steinkamp. Die Fälle der letzten sieben Tage müssen nun per Hand nacherfasst werden. Die technischen Probleme würden behoben.

VIDEO: "Unterm Strich eine Hotspotregelungs-Verhinderungsregelung" (18.03.2022) (1 Min)

Wert für Emden fast sechsmal so hoch

Am Montag hatte der Wert für den Landkreis Vechta bei 434 Corona-Fällen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern innerhalb der vergangenen sieben Tage gelegen. Zum Vergleich: Der Spitzenreiter in Niedersachsen, Emden, wies mit 2.526 Erkrankten fast den sechsfachen Wert auf.

Weitere Informationen Corona in Niedersachsen: Aktuelle Zahlen und Hintergründe Wie viele Neuinfektionen gibt es? Wie ist die Lage in den Kliniken? Wie hoch ist die Impfquote? Welche Regeln gelten? (21.03.2022) mehr Landkreis Vechta: Bundesweit niedrigste Sieben-Tage-Inzidenz Woran das liegt und ob Zahlen möglicherweise falsch an das RKI übermittelt wurden, weiß der Landkreis selbst nicht. (21.03.2022) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 24.03.2022 | 06:30 Uhr