Stand: 31.01.2024 18:02 Uhr VW stoppt Produktion in Emden für zwei Tage

Am Donnerstag und Freitag stoppt VW in seinem Werk in Emden die Produktion. Betroffen von den beiden Schließtagen ist neben dem Elektrobereich von Volkswagen auch die Verbrenner-Produktion. Das bestätigte Betriebsratschef Manfred Wulff dem NDR Niedersachsen am Mittwoch auf Anfrage. Bei den Verbrennermodellen Passat und Arteon sei die Nachfrage geringer ausgefallen, als erhofft. Den Produktionsstopp hatten Betriebsrat und Unternehmen demnach gemeinsam beschlossen. Auch die Bestellzahlen bei den VW-Elektromodellen schwächelten. Es sei daher einfacher, beide Bereiche am Montag gemeinsam wieder hochzufahren, so Wulff. Die ausgefallenen Schichten sollen demnach im Laufe des Jahres nachgeholt werden, wenn höhere Stückzahlen gebraucht werden. Wegen niedriger Absätze werden in Emden seit Monaten deutlich weniger E-Autos produziert als ursprünglich geplant. Die Produktion des Passat soll in wenigen Wochen in das Werk in Bratislava verlagert werden. Die Fertigung des Arteon soll nach und nach auslaufen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 31.01.2024 | 15:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel VW