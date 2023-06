Emden: VW drosselt Produktion von E-Autos und streicht Schicht Stand: 26.06.2023 22:06 Uhr Der Verkauf von Elektroautos läuft bei Volkswagen nicht so wie geplant. Nach Angaben des Betriebsrates will der Autobauer deswegen die Produktion in dem Emder Werk vorübergehend zurückschrauben.

In den kommenden 14 Tagen bis zu den Werksferien soll demnach die Spätschicht bei der Fertigung des Kompakt-SUV ID.4 und der neuen Elektro-Limousine ID.7 gestrichen werden. Zudem sollen die dreiwöchigen Werksferien der Beschäftigten im E-Segment um eine Woche verlängert werden - und etwa 300 der 1.500 Leiharbeiter in Emden ab August nicht weiterbeschäftigt werden. Zuerst hatte die "Nordwest-Zeitung" darüber berichtet. Betriebsratchef Manfred Wulff erklärte, dass die Mitarbeitenden am Montag über den Schritt informiert wurden. "Die Kundenzurückhaltung merken wir in der Elektrowelt ganz vehement", sagte Wulff. So liege die Nachfrage fast 30 Prozent unter den ursprünglich geplanten Produktionszahlen.

Lies sieht Warnsignal für alle Hersteller

Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD) hält die Entscheidung für "nachvollziehbar". Er erkennt darin aber auch ein Warnsignal für die Autobranche. "Die Zulassungszahlen von E-Autos sind weiter hoch, was wir aber mit Sorge betrachten ist die aktuelle Delle in der Nachfrage - und zwar nicht nur bei Volkswagen, sondern bei allen Herstellern", sagte Lies. Er spricht sich dafür aus, über neue Kaufanreize zu sprechen - beispielsweise eine verringerte Mehrwertsteuer.

Schlagwörter zu diesem Artikel VW