Stand: 06.03.2024 12:45 Uhr VW in Emden: Mitarbeiter stirbt nach Arbeitsunfall im Krankenhaus

Durch einen schweren Arbeitsunfall im Emder Volkswagen-Werk ist am Dienstagmorgen ein Mitarbeiter ums Leben gekommen. "Am Morgen des 5. März hat sich bei Wartungsarbeiten in einer Fertigungshalle auf dem Volkswagen Werksgelände ein schwerer Arbeitsunfall ereignet, in dessen Folge der verunfallte Mitarbeiter im Krankenhaus verstarb", sagte eine Sprecherin am Dienstagmittag. Der Mitarbeiter sei nach dem Unfall vor Ort von werkseigenen Helfern und vom Rettungsdienst versorgt worden. Er sei dann im Krankenhaus verstorben. Weitere Details zum Unfall nannte Volkswagen nicht - mit Rücksicht auf die Hinterbliebenen, wie es hieß. Zuerst hatte die "Ostfriesen-Zeitung" über den Unfall berichtet.

