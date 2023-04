Stand: 06.04.2023 19:16 Uhr Unkraut mit Gasbrenner vernichtet: Zwei Verletzte und hoher Schaden

In Lemwerder (Landkreis Wesermarsch) hat ein 76 Jahre alter Mann am Dienstag eine große Hecke in Brand gesetzt, als er mit einem Gasbrenner Unkraut abfackeln wollte. Nach Angaben einer Polizeisprecherin fingen rund 50 Heckenpflanzen auf dem Nachbargrundstück Feuer. Durch die Hitze wurde zudem ein Rolladen am Fenster des Wohnhauses beschädigt. Bei Löschversuchen erlitten der 50-jährige Sohn des Verursachers sowie ein 78-jähriger Nachbar Rauchgasvergiftungen und leichte Verbrennungen im Gesicht. Die beiden Verletzten mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden. Der Schaden wird auf 8.000 Euro geschätzt.

