Stand: 25.05.2024 13:11 Uhr Unfall mit E-Bike: 32-jährige Frau schwer verletzt

In Delmenhorst ist eine 32-jährige Radfahrerin bei einem Unfall am Freitag schwer verletzt worden. Das teilte die Polizei am Samstag mit. Die Frau war den Angaben zufolge mit einem E-Bike unterwegs. Eine 35-jährige Autofahrerin übersah die Frau offenbar beim Ausparken. Die Radfahrerin habe daraufhin gebremst und sei gestürzt, heißt es von der Polizei. Die Schwerverletzte wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht.

