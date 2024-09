Stand: 06.09.2024 11:28 Uhr Unfall in Brake: Siebenjähriger von Auto erfasst

In Brake (Landkreis Wesermarsch) ist ein siebenjähriger Junge von einem Auto angefahren und verletzt worden. Laut Polizei fuhr ein 67-Jähriger Autofahrer am Donnerstagnachmittag auf einer verkehrsberuhigten Straße, als der Junge mit seinem Fahrrad auf die Fahrbahn rollte. Der Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen. Das Fahrzeug erfasste den Jungen. Nach Angaben der Polizei wurde der Siebenjährige durch den Zusammenprall mit dem Auto am Unterkörper verletzt und kam mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus.

Schlagwörter zu diesem Artikel Oldenburg