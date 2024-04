Stand: 12.04.2024 19:07 Uhr Unfall im Einsatz: Polizeiwagen kollidiert mit Auto

Auf dem Weg zu einem Einsatz im Landkreis Cloppenburg ist ein Polizeiauto in einen Unfall verwickelt worden. Wie die ermittelnde Polizeistelle in Quakenbrück (Landkreis Osnabrück) mitteilte, war der Streifenwagen auf der B68 bei Essen in Richtung Löningen mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs. Als die Einsatzkräfte eine Ampelkreuzung bei Rot überquerten, kollidierte ihr Streifenwagen den Angaben zufolge mit einem anderen Auto. Der Fahrer des Wagens blieb unverletzt. Der Polizist und seine Kollegin kamen zur Beobachtung in ein Krankenhaus. Ihr Streifenwagen wurde so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Nach Angaben einer Sprecherin hatte der Fahrer des Pkw den Polizeiwagen im Einsatz wohl nicht wahrgenommen.

VIDEO: Landkreis Cloppenburg: Polizeiauto verunglückt im Einsatz (1 Min)

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min