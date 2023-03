Stand: 31.03.2023 17:29 Uhr Unfall auf B73: Lkw prallt bei Hemmoor gegen mehrere Bäume

Am Ortseingang von Hemmoor im Landkreis Cuxhaven ist am Freitagmorgen auf der B73 ein Lkw verunglückt. Nach Angaben eines Polizeisprechers kam der 42-jährige Fahrer mit seinem Sattelzug nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Leitpfosten und mehreren Bäumen. Der Mann wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Polizei schätzt den Schaden auf 250.000 Euro. Während der Bergungsarbeiten musste die Strecke gesperrt werden.

