Stand: 22.04.2025 11:00 Uhr Unfall auf A29: Auto erfasst Reh bei Rastede

Auf der A29 ist es am Montagabend in Höhe der Anschlussstelle Rastede (Landkreis Ammerland) zu einem Wildunfall gekommen. Nach Angaben der Polizei hat ein Autofahrer ein Reh erfasst. Der 45-Jährige konnte seinen Wagen auf den Seitenstreifen lenken. Als er die Unfallstelle mit einem Warndreieck sichern wollte, touchierte eine Autofahrerin seitlich seinen Wagen. Die Frau wurde den Angaben zufolge durch den Aufprall leicht verletzt, der Mann blieb unverletzt. Das Reh lief nach Angaben eines Polizeisprechers vom Unfallort davon. Der Jagdpächter sei informiert worden, so der Sprecher.

