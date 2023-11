Stand: 29.11.2023 10:02 Uhr Unfall auf A1: Kleinlaster rast bei Brinkum in Stauende

Ein Mann ist bei einem Unfall auf der A1 bei Brinkum (Landkreis Diepholz) am Dienstagnachmittag schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war der 40-Jährige mit seinem Kleintransporter auf dem rechten Fahrstreifen der dreispurigen Autobahn nach Hamburg unterwegs. Kurz vor der Anschlussstelle Brinkum (Landkreis Diepholz) übersah er einen an einem Stauende stehenden Sattelzug. Der Kleintransporter fuhr laut Polizei nahezu ungebremst auf den Sattelanhänger auf. Mehr als 50 Einsatzkräfte waren vor Ort, um den Fahrer aus der zerstörten Fahrerkabine zu befreien und medizinisch zu versorgen. Der 40-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 40.000 Euro.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min