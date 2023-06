Stand: 08.06.2023 18:25 Uhr Unbekannter sägt Leitpfosten ab - um weiterfahren zu können

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer hat an einer Straße in Rastede (Landkreis Ammerland) zwei Leitpfosten abgesägt, um eine Unfallstelle passieren zu können. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, versperrte ein Lkw die betroffene Straße. Der 23-jährige Fahrer war den Angaben zufolge in den Graben geraten und konnte nur mit Hilfe eines Abschleppers geborgen werden. So lange wollte der unbekannte Verkehrsteilnehmer aber offenbar nicht warten. Nachdem er die Leitpfosten abgesägt hatte, konnte er laut Polizei über den Seitenstreifen fahren. Der Schaden beträgt rund 200 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Wer Hinweise hat, soll sich bei der Polizei Rastede unter Telefon (04402) 91 65 215 melden.

