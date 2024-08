Stand: 06.08.2024 09:18 Uhr Unbekannte töten trächtige Schafe im Landkreis Cloppenburg

Unbekannte haben auf einer Viehweide in der Gemeinde Essen (Landkreis Cloppenburg) drei trächtige Schafe geschlachtet. Eines der Mutterschafe nahmen die Täter mit, teilte die Polizei mit. Die beiden anderen getöteten Tiere ließen sie demnach auf der Weide zurück. Schnittverletzungen deuteten eindeutig auf eine Schlachtung hin, sagte eine Sprecherin. Die Polizei gehe deshalb nicht davon aus, dass ein anderes Tier - etwa ein Wolf - die Schafe getötet habe. Der Hintergrund ist laut Polizei noch völlig unklar. Die Tat ereignete sich demnach in der vergangenen Woche; zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen. In den vergangenen Monaten waren in der Region immer wieder Schafe gestohlen worden. Hinweise auf einen Zusammenhang gebe es in dem aktuellen Fall in Essen aber derzeit nicht, so die Polizei. Hinweise nimmt sie unter der Telefonnummer (05434) 92 47 00 entgegen.

