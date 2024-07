Stand: 05.07.2024 11:54 Uhr 30 Schafe geklaut? Tiere von der Weide verschwunden

30 Schafe sind von einer Weide in Hammel bei Lastrup (Landkreis Cloppenburg) verschwunden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, fiel beim Umtreiben von einer Weide auf eine andere auf, dass die Tiere fehlten. Es handelt sich demnach um weiße Schafe, die zwischen 40 und 50 Kilogramm wiegen. Die Polizei geht davon aus, dass sie gestohlen worden sind. Dies müsse zwischen Dienstag am frühen Morgen und Mittwochnachmittag passiert sein. Die Beamten bitten Zeugen, sich bei der Polizei Lastrup unter der Telefonnummer (04472) 93 28 60 zu melden.

