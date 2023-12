Stand: 06.12.2023 19:49 Uhr Unbekannte stehlen Maserati in Lohne - Polizei sucht Zeugen

Unbekannte haben von einem Grundstück in Lohne (Landkreis Vechta) einen Maserati gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, stand der Sportwagen in der Landwehrstraße unter einem Carport. Er wurde demnach am Mittwochmorgen gegen 5.45 Uhr gestohlen, die Diebe fuhren mit dem Maserati Ghibli Trofeo in Richtung Bergweg davon. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bislang ohne Erfolg. Die Polizei sucht nun Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe - auch in der Zeit vor der Tat - beobachtet haben. Anwohner werden zudem darum gebeten, Videoüberwachungsaufnahmen auf verdächtige Personen hin zu überprüfen. Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter der Telefonnummer (04442) 80 84 60 entgegen.

