Stand: 07.12.2023 15:46 Uhr Gestohlener Maserati in Hannover gefunden - Polizei sucht Täter

Der am Mittwoch von einem Grundstück in Lohne (Landkreis Vechta) entwendete Maserati ist wieder aufgetaucht. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, entdeckte eine 76-jährige Frau aus Hannover den Sportwagen am Mittwochvormittag auf einem öffentlichen Parkplatz in unmittelbarer Nähe ihrer Wohnung. Sie habe umgehend die Polizei informiert. Das Fahrzeug war nach Polizeiangaben am Morgen gegen 5.45 Uhr aus einem Carport in der Landwehrstraße gestohlen worden. Anschließend seien die Diebe mit dem Maserati Ghibli Trofeo in Richtung Bergweg davongefahren, hieß es. Hinweise auf den oder die Täter haben sich laut Polizei bislang nicht ergeben. Die Ermittlungen dauern an.

