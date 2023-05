Stand: 16.05.2023 13:58 Uhr Unbekannte legen Steine auf Gleise - Zug schwer beschädigt

Unbekannte haben Montagabend offenbar große Steine auf die Gleise zwischen Oldenburg und Osnabrück gelegt. Der Vorfall ereignete sich kurz vor der Einfahrt in den Bahnhof Essen (Landkreis Cloppenburg), teilt die Bundespolizei mit. Der Lokführer einer in Richtung Osnabrück fahrenden Nordwestbahn bemerkte den Lärm. Er sah demnach auch, wie einige Betonteile weggeschleudert wurden. Daraufhin stoppte er den Zug. Dieser wurde durch die herumfliegenden Teile so stark beschädigt, dass er nicht mehr weiterfahren konnte. Bei der Überprüfung fand die Bundespolizei am Tatort Reste der Steine. Sie hat strafrechtliche Ermittlungen wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr aufgenommen. Die Bundespolizei Oldenburg bittet Zeugen, sich zu melden unter Telefon: (0441) 21 83 80.

