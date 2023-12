Stand: 22.12.2023 18:34 Uhr Umgekippter Sattelzug: A28 bei Hude ist wieder frei

Nach einem Unfall mit einem Sattelzug am Freitagmorgen ist die Vollsperrung der A28 zwischen den Anschlussstellen Hude und Hatten am Abend aufgehoben worden. Laut Polizei war ein 30-jähriger Fahrer mit seinem Lastwagen aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Zunächst habe der Sattelzug die Leitplanke umgedrückt, sei dann auf die Seite gekippt und so zum Stillstand gekommen. Helfer der umliegenden Feuerwehren aus Hatten, Falkenburg und Sandkrug befreiten den Fahrer, indem sie die Frontscheibe der Sattelzugmaschine öffneten. Er kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

