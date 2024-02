Stand: 10.02.2024 15:40 Uhr Überwachungskamera filmt 13-Jährige bei Einbruch in Haus

Die Polizei in Stuhr (Landkreis Diepholz) hat eine 13-jährige mutmaßliche Einbrecherin gefasst. Die Jugendliche war demnach am Freitagvormittag mit einem Komplizen in ein Haus eingebrochen. Der Eigentümer war nicht zu Hause, bemerkte den Einbruch aber über Überwachungskameras und alarmierte daraufhin die Polizei. Die Beamten entdeckten die 13-Jährige zusammen mit ihrem männlichen Begleiter nur wenige Straßen vom Tatort entfernt. Beide rannten davon, als sie die Polizei sahen. Während der junge Mann entkommen konnte, konnten die Beamten das Mädchen nach eigenen Angaben wenig später fassen. In einer Tüte, die sie bei sich trug, fand die Polizei diverses Diebesgut. Dieses stamme zweifelsfrei aus dem Haus, in das eingebrochen wurde, so ein Polizeisprecher. Die 13-Jährige wurde noch am Freitag an eine Jugendeinrichtung übergeben, hieß es.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min