Stand: 15.11.2023 10:22 Uhr Hausbesitzer sieht Einbruch in sein Haus live auf dem Handy

Ein ungewöhnliches Video hat jetzt ein Hauseigentümer in Kirchweyhe (Landkreis Diepholz) auf seinem Handy zu sehen bekommen. Drei Unbekannte waren nach Polizeiangaben am Montagabend in das Eigenheim eingedrungen und hatten dabei nicht nur den Alarm, sondern auch eine Live-Übertragung ausgelöst. Die Täter flüchteten ohne Diebesgut. Die Polizei wertet jetzt die Bilder der Videokamera aus und bittet um weitere Hinweise unter Telefon (0421) 80 66 0.

