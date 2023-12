Stand: 31.12.2023 13:53 Uhr Polizei kommt wegen Feuer in Schuppen - und ertappt Einbrecher

Ein Einsatz wegen eines Feuers in einem Schuppen in Emden hat in der Nacht zu Sonntag eine ungewöhnliche Wendung genommen. Als Polizisten die Bewohner des angrenzenden Hauses kurz nach Mitternacht vor dem Feuer warnen wollten, fanden sie Einbruchspuren sowie entsprechendes Werkzeug im Hausflur. Bei einer anschließenden Überprüfung der Wohnung wurde schließlich ein "ungebetener Gast" entdeckt, wie ein Polizeisprecher am Sonntag mitteilte. Die Polizei nahm den 30-Jährigen fest. Bei dem mutmaßlichen Einbrecher seien Wertgegenstände gefunden worden, die er aus der Wohnung entwendet hatte, hieß es. Ob der Mann auch für das Feuer am Schuppen verantwortlich ist, soll nun geprüft werden, so der Sprecher.

