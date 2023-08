Stand: 21.08.2023 13:39 Uhr Überhitzter Kompressor löst Brand auf Flugplatz Wangerooge aus

Auf dem Gelände des Flugplatzes der Nordseeinsel Wangerooge ist am Montagvormittag ein Feuer ausgebrochen. Die Inselfeuerwehr konnte das Feuer schnell löschen. Ein Feuerwehrmann atmete Rauchgase ein und musste sich vorsorglich in medizinische Behandlung begeben. Nach bisherigen Erkenntnissen sei in einer Garage ein Reifendruck-Kompressor überhitzt und habe den Brand entfacht, so die Feuerwehr. Ein angrenzendes Nebengebäude musste evakuiert werden: Betroffen den Angaben zufolge waren vier Mitarbeitende sowie rund 15 Fluggäste. Sie alle blieben unverletzt.

