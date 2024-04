Stand: 03.04.2024 17:04 Uhr Überfall auf Uhrengeschäft: Zeugin schlägt Räuber in die Flucht

In Bremen ist ein Räuber am Mittwoch bei einem Überfall auf ein Uhrengeschäft leer ausgegangen. Der Unbekannte hatte das Geschäft im Steintorviertel gegen 10.50 Uhr betreten und den 72 Jahre alten Besitzer im Verkaufsraum mit Reizgas und Faustschlägen angegriffen. Eine 53 Jahre alte Nachbarin wurde Zeugin des Überfalls und attackierte ihrerseits den mit Schal und Kapuze maskierten Räuber, wie die Polizei in Bremen mitteilte. Weil der Angreifer zunächst nicht von dem Ladenbesitzer abließ, schnappte sich die couragierte Frau demnach einen Holzstock und schlug mehrfach auf den Räuber ein. Dieser ergriff schließlich ohne Beute die Flucht. Der Uhrmacher erlitt bei dem Überfall laut Polizei leichte Verletzungen. Der Kriminaldauerdienst Bremen nimmt unter der Telefonnummer (0421) 3 62 38 88 Zeugenhinweise entgegen.

Die Täterbeschreibung

Alter zwischen 20 und 30 Jahren

schlanke Statur

schwarze Haare

dunkler Teint

auffällig: Der Täter trug eine schwarze Daunenjacke

Tatortumfeld: Die Straßen Vor dem Steintor, Heidelberger Straße und Lübecker Straße

