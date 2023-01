Stand: 17.01.2023 08:26 Uhr Überfall auf Ehepaar in Scheeßel: Prozessauftakt in Verden

Wegen schweren Raubes im September 2020 müssen sich seit Dienstag zwei Männer aus dem Landkreis Rotenburg vor dem Landgericht Verden verantworten. Sie sollen ein Paar in Scheeßel vor deren Haus überfallen und ausgeraubt haben. Die Beschuldigten sollen die die Frau an den Haaren aus dem Auto des Paares herausgezogen und den Mann so heftig verprügelt haben, dass er mehrere Schädelprellungen erlitt. Mit dem entwendeten Haustürschlüssel des Paares sollen die 28 und 29 Jahre alten mutmaßlichen Täter am darauffolgenden Tag in das Haus des Paares eingebrochen sein und zahlreiche Gegenstände entwendet haben. Das Motiv vermutet die Staatsanwaltschaft im persönlichen Bereich. Das Landgericht Verden hat für den Prozess fünf Verhandlungstage angesetzt und zehn Zeugen geladen.

