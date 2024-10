Stand: 02.10.2024 09:07 Uhr Toter auf Friedhof in Bremen: Staatsanwaltschaft setzt Belohnung aus

Im Fall eines erstochenen 40-Jährigen, der auf einem Friedhof in Bremen entdeckt worden war, hat die Staatsanwaltschaft eine Belohnung ausgelobt. Informationen, die zur Ermittlung und Ergreifung des Täters führten, würden mit 5.000 Euro belohnt, hieß es. Laut Polizei läuft die Suche nach dem Täter oder den Tätern auf Hochtouren. "Auswertungen von Zeugenaussagen und Spurenuntersuchungen haben bereits wichtige Ergebnisse erbracht", sagte ein Sprecher. Passanten hatten den Toten blutverschmiert und mit Stichverletzungen auf einem Friedhof im Stadtteil Walle gefunden. Die Polizei geht davon aus, dass das 40-jährige spätere Opfer am späten Abend des 18. September auf dem Friedhof in einen Streit verwickelt, in dem auch ein Elektroschocker eingesetzt wurde. Weitere Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer (0421) 362 38 88 melden.

