Fischerhude: Mutter und Sohn wurden erschossen Stand: 04.01.2022 15:26 Uhr Nach dem Tötungsdelikt in Fischerhude (Landkreis Verden) liegen die Obduktionsergebnisse vor. Demnach starben die 73-jährige Frau und ihr 56 Jahre alter Sohn an Schussverletzungen.

Die Leichen waren in der Rechtsmedizin in Hamburg untersucht worden. Wie ein Polizeisprecher am Dienstag mitteilte, dauert die Suche nach der Tatwaffe unterdessen weiter an. Die Mordkommission hat den Angaben zufolge diverse Vernehmungen im Umfeld des Tatverdächtigen und der Opfer durchgeführt. Der 64-jährige mutmaßliche Täter, der in Untersuchungshaft sitzt, hat sich nach wie vor nicht zur Tat geäußert. Nach bisherigen Erkenntnissen der Ermittler besteht der Hintergrund der Tat vermutlich in länger andauernden persönlichen Streitigkeiten.

Videos 1 Min Tötungsdelikt: Mutmaßlicher Täter stellt sich der Polizei In Fischerhude sind zwei Menschen getötet worden. Ein Verdächtiger, nach dem gefahndet wurde, hat sich gestellt. (29.12.2021) 1 Min

Wer hat roten Mercedes Vito gesehen?

Im Fokus der Ermittler steht ein roter Mercedes Vito des Tatverdächtigen. Mit dem Wagen könnte der 64-Jährige laut Polizei rund um den Tattag am 28. Dezember insbesondere in Fischerhude, Lilienthal, Grasberg und im Landkreis Rotenburg unterwegs gewesen sein. Es handelt sich um ein Modell mit verdunkelten Scheiben, roten Außenspiegeln und auffälligen Felgen. Zeugen, denen ein solches Fahrzeug aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (04231) 80 60 bei der Polizei zu melden.

