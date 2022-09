Tötungsdelikt in Aurich? Tote 20-Jährige in Wohnung entdeckt Stand: 19.09.2022 18:48 Uhr In einem Mehrfamilienhaus im ostfriesischen Aurich ist am Montagmorgen eine tote Frau gefunden worden. Die Polizei nahm vor Ort einen Mann fest. Ob er etwas mit der Tat zu tun hat, werde geprüft.

Die Ermittelnden gehen davon aus, dass die 20-Jährige gewaltsam ums Leben kam. Die genauen Umstände seien Gegenstand der jetzigen Ermittlungen, hieß es in einer Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft. Erkenntnisse erhoffen sich die Ermittlerinnen und Ermittler unter anderem durch eine Obduktion des Leichnams. Am Tatort wurden zudem Spuren gesichert.

Mann vorläufig festgenommen

Nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft trafen die ersten Polizisten am Montagmorgen am Einsatzort auf einen Mann. Er wurde vorläufig festgenommen. Inwiefern er etwas mit der Tat zu tun hat, werde derzeit geprüft, hieß es am Abend. Weitere Details nannten die Behörden nicht. Auch wer die tote 20-Jährige am Morgen gegen 8 Uhr in der Wohnung fand und wer die Polizei alarmierte, ließ eine Polizeisprecherin unbeantwortet.

