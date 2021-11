Stand: 01.11.2021 07:34 Uhr Tödlicher Unfall in Garrel: Auto kollidiert mit Kleinbus

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Garrel (Landkreis Cloppenburg) ist ein 47-jähriger Mann aus Friesoythe ums Leben gekommen. Nach Polizeiangaben war der Autofahrer am Sonntagabend aus bislang ungeklärter Ursache mit dem Kleinbus eines 34-Jährigen zusammengestoßen. Der Autofahrer starb noch an der Unfallstelle. Der Kleinbusfahrer sowie dessen Beifahrer wurden schwer, vier weitere Insassen wurden leicht verletzt. Die Nikolausdorfer Straße war für mehrere Stunden voll gesperrt.

VIDEO: Garrel: Mann stirbt bei Unfall im Landkreis Cloppenburg (1 Min)

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 01.11.2021 | 06:30 Uhr