Tödlicher Unfall auf A1: Lkw kollidiert an Stauende mit Wohnmobil Stand: 05.06.2023 10:38 Uhr Am Montagmorgen ist es auf der Autobahn 1 nahe der Anschlussstelle Wildeshausen-West zu einem tödlichen Unfall gekommen. Ein Lastkraftwagen war an einem Stauende gegen ein stehendes Wohnmobil gefahren.

Der Lkw drückte das Wohnmobil in einen weiteren Sattelzug, wie die Autobahnpolizei dem NDR in Niedersachsen mitteilte. In dem zerstörten Fahrzeug wurden zwei Personen eingeklemmt. Die Feuerwehr konnte den Fahrer nur noch tot bergen. Ein Hubschrauber brachte die Beifahrerin mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die A1 ist in Richtung Osnabrück gesperrt. Die Unfallursache ist unklar.

Weitere Informationen Verkehrsmeldungen für Norddeutschland Staus, Baustellen und Gefahren-Hinweise: aktuelle Meldungen zum Verkehr für Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. mehr

Archiv 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 05.06.2023 | 12:00 Uhr